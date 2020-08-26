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Воронежцев приглашают в музей-заповедник "Костенки" на выставку о войне

Проект представят в сотрудничестве с Острогожским музеем
Ярослав ИвановЯрославИванов
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3 сентября в Костенках откроется совместная Острогожским историко-художественным музеем выставка «Художники о войне». Экспозиция приурочена к 75-летию Великой Победы.

На выставке будут представлены работы художников-фронтовиков, которые хранятся в фондах Острогожского музея, и детские работы о войне учащихся воронежских школ из фондов музея-заповедника «Костенки» - демонстрируя тем самым преемственность поколений в сохранении памяти об этом важнейшем событии мировой истории.

Выставка продлится до 30 сентября.

Культура