В Воронежской области у шести сотрудников соцзащиты подтвердился коронавирус

Из архива "КП".

В Управлении соцзащиты Таловского района зафиксирована вспышка коронавируса. В региональном Роспотребнадзоре подтвердили, что инфекцию обнаружили сразу у шести ее сотрудников. Все они находятся под наблюдением, как и их контактный круг. Само управление закрыли еще 24 августа.

В результате проверки сотрудники Роспотребнадзора обнаружили там нарушения эпидемиологической безопасности, одно из них - отсутствие бактерицидных ламп. Эти и другие данные они направили в Таловский районный суд. Сегодня он должен вынести решение о том, на какой срок соцзащита будет закрыта.