В Воронежской области лжеэлектрики, угрожая штрафами, навязывают платные услуги

В Хохольском, Репьевском и Каширском районе начали «работать» сотрудники некой не зарегистрированной организации - центр представления услуг «Электросети». Они даже предъявляют удостоверения. Вот только почему-то они заверены печатью некоего предпринимателя из Пензы. Местных жителей пугают штрафами. Якобы тем нужно менять ответвления воздушных ЛЭП от опор к жилым домам. Услуга, конечно, платная.

- Любой вид работ на линиях электропередачи под напряжением требует строжайшего соблюдения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н) и предполагает получение допуска к работам, а также разрешения на их проведение со стороны организации, эксплуатирующей электрические сети. Сетевая организация «Россети Центр Воронежэнерго», в зоне ответственности которой находятся ЛЭП, не заключала договор с ИП Митин В.В. и не выдавала необходимые допуски и разрешения на проведение каких-либо работ, - отмечают в пресс-службе «Россети Центр Воронежэнерго»

Получается, что некие «специалисты» работают самовольно. А это уже реальная угроза повреждения оборудования и возникновения ЧП. Воронежцы еще в июле писали в соцсетях, что некие сотрудники «Электросети» ходят по квартирам и под предлогом того, что истекает срок годности электросчетчиков, навязывают услугу по замене приборов.