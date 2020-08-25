Врачи больницы под Воронежем могли заразиться коронавирусом от пациентки

Тесты на COVID-19 у персонала и пациентов проводятся в соответствии с показаниями Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения прокомментировали «КП-Воронеж» информацию о вспышке коронавируса в Хохольской районной больнице. Ранее несколько медиков этого учреждения заявили о том, что у них диагностировали COVID-19.

Заражение, как предполагается, могло произойти либо от пациентки, которая проходила лечение от неинфекционной болезни и первоначально не имела признаков ОРВИ, либо от медработника, заразившегося в быту.

Вместе в тем в облздраве отмечают, что как только у пациентов появились симптомы коронавируса, в районной больнице были приняты противоэпидемические меры.

- У персонала имеются необходимые средства индивидуальной защиты, используются дезинфицирующие средства. Весь персонал обучен и проинструктирован по поводу COVID-19 еще в начале эпидемии. Медики уже имеют опыт работы в условиях эпидемии. Уборку в помещениях проводит также обученный персонал. Это является частью его работы и оплачивается. Тесты на COVID-19 у персонала и пациентов проводятся в соответствии с показаниями, - отметили в департаменте.

С начала эпидемии доплаты получили 66 сотрудников Хохольской районной больницы, работавших с COVID-19, на общую сумму 4 197 900 рублей.

А вот страховую выплату получил один сотрудник Хохольской больницы - то есть он заразился именно при выполнении должностных обязанностей. Для каждого такого случая проводится эпидрасследование. Ведь персонал, заразившийся в быту, не имеет права на получение выплат в связи с COVID-19.