Воронежец может угодить на пять лет в тюрьму за подобранный в маршрутном автобусе телефон

В июле у 45-летнего воронежца во время поездки в маршрутном автобусе вытащили мобильный телефон. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Очевидцы и записи с камер видеонаблюдения помогли оперативникам выйти на карманника - им оказался ранее судимый за воровство 35-летний местный житель. Его задержали недалеко от места жительства.

В отделе полиции мужчина признался, что увидел, как пассажир обронил мобильный телефон в салоне общественного транспорта. Но он решил не отдавать гаджет хозяину, а сдать его в ломбард. Похищенный телефон полицейские в итоге изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». А это до 5 лет тюрьмы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.