Воронежца, оставившего огромный внедорожник на пешеходном переходе, оштрафовали

Если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, можете направить обращение на сайт ГИБДД Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

44-летнего жителя Железнодорожного района оштрафовали на тысячу рублей за то, что он оставил свой автомобиль на пешеходном переходе. Черный внедорожник «Тойота Ленд Крузер» перегородил дорогу неподалеку от дома №98 по улице Карла Маркса. Водитель небрежно бросил свою машину 24 августа примерно в 10.00.

Полицейский увидели снимок с автомобилем нарушителя в интернете и установили владельца внедорожника. Мужчину привлекли к ответственности в соответствии с частью 3 статьи 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств».

Если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, можете направить обращение на сайт ГИБДД или сообщить об этом в дежурную часть по телефону 269-61-02 или 02.