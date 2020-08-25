В Воронежской области в 2020 году в первый класс пойдут 25,8 тысяч детей

В нашем регионе в большинстве школ линейки пройдут для учеников 1, 9 и 11 классов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

1 сентября возобновят работу 1414 образовательных учреждениях Воронежской области. К обучению приступят более 329 тысяч человек, в том числе почти 234 тысячи школьников, из которых 25,8 тысяч – первоклассники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, могут быть наложены точечно на конкретные учреждения. Решения будут принимать на уровне муниципалитетов.

Что же касается торжественного открытия нового учебного года, в нашем регионе в большинстве школ линейки пройдут для учеников 1, 9 и 11 классов. Родители школьников могут быть допущены, если позволит площадь школьного двора. Взрослые обязаны иметь средства индивидуальной защиты. Хотя ранее говорилось, что мам и пап вовсе могут не пустить на линейки.