В Воронежской области из-за неудачного обгона столкнулись «Форд» и «Шкода»

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

25 августа примерно в 8.15 в Хохольском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Случилось все на 192 км автодороги «Курск-Борисоглебск».

46-летняя жительница Белгородской области на автомобиле «Форд Мондео» ехала в сторону Воронежа. Женщина пошла на обгон грузовика «Вольво» с полуприцепом, за рулем которого был 33-летний белгородец. Однако автомобилистка не рассчитала маневр и столкнулась с фурой по касательной.

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

«Форд» по инерции выехал на полосу встречного движения, где врезался со встречным автомобилем «Шкода Карон», которым управлял 27-летний житель Белгородской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода» и пассажир автомобиля «Форд», 14-летний мальчик, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. - Проводится проверка.