В Воронеже автоледи на иномарке сбила мужчину

В понедельник, 24 августа, в 21.40 у дома № 52Б на улице Остужева 56-летняя женщина, рулившая «Дэу Джентра», ехала по улице Минской со стороны Димитрова в направлении Остужева. Она слишком поздно заметила мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

Автоледи не успела ни затормозить, ни объехать пешехода. В результате 55-летний воронежец был сбит, его отвезли в больницу с травмами разной степени тяжести.

Всего 24 августа в Воронежской области случилось 132 ДТП, из них 99 – в Воронеже. Еще 28 аварий случились в районах и 5 – на федеральных трассах. В двух ДТП были ранены два человека.

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