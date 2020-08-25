В Воронеж вернут авиаполк с бомбардировщиками СУ-34

В октябре в Воронеж вернется 47-й смешанный авиаполк, на вооружении которого находятся сверхточные бомбардировщики СУ-34. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве обороны России. Боевые самолеты могут использовать для выполнения задач как на западе, так и на юге нашей страны.

Сейчас в арсенале СУ-34 находятся ракеты для ближнего боя, но не исключено, что их оснастят и подобными реактивными боеприпасами «воздух-воздух» средней дальности. Кстати, эти самолеты активно используют в Сирии

Напомним, 47 авиаполк перевели из Воронежа несколько лет назад. Воинская часть сейчас находится в Бутурлиновке, эскадрильи – в Борисоглебске и городе Балашов Саратовской области. Видимо, военные все-таки признали такую разбросанность нерациональной.

Возвращение авиаполка беспокоит жителей микрорайонов Тепличный и Шилово, дома которых расположены недалеко от аэродрома «Балтимор», куда, видимо и вернется авиаполк. Люди жаловались на ужасный шум от боевых машин. Военные обещали во время проводимой реконструкции аэродрома усовершенствовать шумоизоляцию и изменить схему взлета и посадки. Однако очевидно, что все равно грохот в небе усилится.