В Воронежской области автоледи хочет взыскать 100 тысяч с гаишника за вопрос о ее детях

Полицейским стоит быть более аккуратными в вопросах водителю. Иначе можно стать ответчиком в суде. Фото: из архива «КП»

В Борисоглебский городской суд поступил необычный иск. Автоледи пытается взыскать с инспектора ГИБДД 100 тысяч рублей за непонравившийся ей вопрос.

В начале января 2020 года ночью эта женщина ехала на «Пежо-206» по улице Октябрьской Борисоглебска. Ее остановили патрульные для проверки документов. Автоледи принимала лекарства, это вызвало подозрения гаишников, и ее пригласили пройти в полицейскую машину для того, чтобы пройти тест на опьянение (алкогольное либо наркотическое). И уже в служебном автомобиле один из инспекторов задал женщине вопрос об ее несовершеннолетних детях, который ей ну очень не понравился.

В итоге мировой судья решил, рассмотрев протокол, составленный гаишниками, что в действиях автоледи не было состава административного преступления. Женщина подала встречный иск. Она заявила, что полицейский проводил незаконный сбор информации о ее семейной жизни. По ее мнению, моральные страдания, причиненные ей вопросом о детях, могут быть компенсированы суммой в 100 тысяч рублей.

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