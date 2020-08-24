В выходные на дорогах Воронежа задержали 12 нетрезвых водителей

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Воронежская Госавтоинспекция подвела итоги сплошных проверок водителей на трезвость, прошедших в минувшие выходные на дорогах столицы региона. Результатом акции стало задержание 12 автолюбителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

- На них составленные административные материалы, которые направлены для рассмотрения в мировые суды города Воронежа. Теперь каждому автолюбителю, находившемуся в состоянии опьянения, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Среди нарушителей оказалось два водителя, ранее лишенных права управления, но севших за руль. Теперь им грозит уголовная ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Попутно инспекторы выявили более 60 автомобилей, светопропускаемость стёкол которых не соответствуют техническому регламенту. Их владельцев привлекут по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид"».

Еще пять водителей были привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.