В Воронеже проверят безопасность перевозки пассажиров такси

В Госавтоинспекции сообщили, что в период с 24 по 28 августа в Воронеже пройдет акция «Такси», цель которой – контроль соблюдения водителями такси правил перевозки пассажиров и соблюдение ими правил дорожного движения.

По данным ведомства, с начала 2020 года в областном центре зарегистрировано восемь ДТП с участием легковых такси, в которых пострадали 12 и погиб один человек.

- Кроме того, водители такси, особенно нелегальных, допускают множество нарушения требований Правил дорожного движения РФ, особенно в части касающейся парковки в местах остановочных пунктов общественного транспорта, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.