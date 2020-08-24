Коронавирус в Воронеже: к 24 августа заболели еще 97 человек и 29 выздоровели

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Воронежской области за сутки прибавилось еще 97 заболевших. Выздоровели от ковида 29 пациентов.

Таким образом, всего с начала пандемии, по данным анализов из ротовой полости, в Воронежской области диагностировали 13439 случаев заболевания. Выздоровели с начала наблюдений 11840 пациентов. Если приплюсовать к ним случаи определения ковида по компьютерной томографии легких, то выздоровевших 13681 человек.

Напомним, всего в регионе умерли от осложнений коронавируса 119 человек.