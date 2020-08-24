Пойманого в Воронежской области наркокурьера с полкило героина осудили на 6 лет колонии

Богучарский суд отправил на шесть лет в колонию строгого режима наркокурьера за перевозку крупной партии наркотиков.

32-летнего уроженца одной из республик Средней Азии поймали сотрудники ГИБДД на трассе в Воронежской области. На стационарном посту ДПС в Богучарском районе на 741 километре автодороги М-4 «Дон» остановили «Форд Фокус». У пассажира в рюкзаке обнаружили перемотанный скотчем сверток с наркотиками.

Задержанный признался, что приобрел полкило героина в тайниках-закладках в лесу Московской области. Через интернет нашел попутчиков и собирался перевезти наркотики и сбыть их в Ставропольском крае.