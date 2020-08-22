В Воронеже умерла известный музейный сотрудник

21 августа умерла сотрудница музея Сергея Есенина Елизавета Корчагина. Елизавета Поликарповна ушла из жизни в 79 лет.

Елизавета Корчагина занималась литературным краеведением, работала в доме-музее Никитина, принимала участие в создании литературных экспозиций, таких как «Кольцов. Жизнь и творчество», «Жизнь и творчество Андрея Платонова», «Жизнь и творчество Бунина», «Жизнь и творчество Суворина», «Жизнь и творчество Егора Исаева». Создавала экспозиции для дома-музея Никитина в Воронеже, дома-музея Пятницкого в селе Александровка Таловского района, музея-усадьбы Веневитинова в селе Новоживотинном, музея-квартиры Мордасовой в Воронеже, Народного музея Сергея Есенина.