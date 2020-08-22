В литературном музее откроется выставка «Воронежские смехачи»

Литературный музей 28 августа открывает выставку «Воронежские смехачи».

В 1920-е годы яркие сатирические произведения создавали Евграф Дольский и Андрей Платонов. В жанре короткого сатирического рассказа более полувека работал известный писатель Виктор Ардов – автор более 40 сборников прозы, нескольких киносценариев, в частности, к фильмам «Светлый путь» и «Счастливый рейс».

- Редкие издания произведений этих писателей 1920–1940-х годов представлены на выставке, наряду с книгами воронежских сатириков последней трети XX века (Георгий Воловик, Евгений Дубровин, Владимир Комов, Владимир Котенко, Аркадий Давидович). Почти все они были тесно связаны с журналистикой, -отметили в музее. - Посетители выставки также увидят разнообразные дружеские шаржи на воронежских писателей, выполненные художниками-карикатуристами. Выставка откроется в здании Мещанской управы.