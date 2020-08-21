В Воронеже лжегазовщик обокрал пенсионерку под видом проверки оборудования

16 августа в квартиру 82-летней жительницу Северного микрорайона позвонил неизвестный мужчина, назвавшийся сотрудником газовой службы. Он сказал, что должен проверить оборудование. Доверчивая пенсионерка его впустила. «Газовщик» сделал видимость работы, а потом попросил у хозяйки оплату. Сам же тем временем проследил, где женщина хранит деньги. Когда она отвлеклась, злоумышленник похитил 100 тысяч рублей и исчез.

Потерпевшая обратилась в полицию. Оперативники прибыли на место, изучили обстоятельства преступления, изъяли записи камер видеонаблюдения. Благодаря им, удалось выяснить, что подозреваемый приехал к дому на «Хёндай Солярис» синего цвета. Позже установили и самого подозреваемого, и его местонахождение. Им оказался 29-летний житель Рязанской области, ранее судимый за грабеж.

След предполагаемого вора обнаружился в Краснодарском крае. Там его и задержали.

- Похищенные денежные средства изъяты. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что арендовал автомобиль в Рязанской области и прибыл в город Воронеж с целью совершения преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы.