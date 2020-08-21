В Воронеже на видео попала дикая «разборка» с поножовщиной

Финальяая стадия "разборки". Фото: кадр с видео

Сразу на два видео, размещенных в паблике «Мой и твой Воронеж», попала «разборка» у дома № 6 на Бульваре Олимпийский. Инцидент произошел в четверг, 19 августа.

Очевидцы сообщают, что сначала кто-то порезал водителя такси, потом какие-то «боевики» приехали и расстреляли «Тойоту-Камри». На видео впрочем, попало, нечто другое – драка двух мужчин. Один повалил другого, а тот некоторое время оставался лежать на дороге.

В полиции сообщили, что произошел дорожный конфликт, который перерос в драку, участники которой получили поверхностные травмы. Во дворе дома, где все это случилось, сейчас стоит машина с разбитыми стеклами. В обстоятельствах ЧП еще предстоит разобраться.