Выставка автора памятника Славы откроется 11 сентября

Выставка известного воронежского художника и скульптора Федора Сушкова откроется в зале на Кирова 11 сентября. В экспозицию автора монумента на площади Победы, Памятника Славы и других скульптур войдут его менее известные в России живописные работы.

Федор Сушков - участник Великой Отечественной войны. Он награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны II степени, «Знаком Почета», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». И знаково, что выставка работ художника-фронтовика открывается в Воронеже в год 75-летия Победы нашего народа над фашистами.