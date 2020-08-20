В центре Воронежа на видео попал суровый мужчина, гуляющий с утенком

Кто-то гуляет с собакой, а мужчина предпочитает утку. Фото: кадр с видео

В воронежских соцсетях появилось видео необычной прогулки. Мужчина средних лет идет по тротуару недалеко от кинотеатра «Спартак», а вслед за ним переваливается с лапки на лапку довольно крупный утенок.

Жители центра города замечали «сладкую парочку» и на Каменном мосту. Со своей живностью мужчина заходил и в местные магазины. И даже рассказывал немного о себе: занимается он вроде бы установкой крыш. Хотя его видели слегка навеселе, впечатления сумасшедшего он не производит.

Гораздо более дикий случай относительно недавно наблюдали у «Галереи Чижова». Там девушка выводила гулять на поводке … утюг. Утенок все-таки куда лучше.