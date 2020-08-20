В Воронежской области 71-летний мужчина забил насмерть палкой 70-летнюю жену

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве жительницы Лискинского района.

Инцидент произошел в селе Нижнемарьино. Вечером 17 августа в своем доме выпивали пожилые супруги. 71-летний мужчина в ходе пьянки избил 70-летнюю жену деревянной палкой - по голове, туловищу, рукам и ногам. К утру в результате полученных повреждений женщина скончалась.

Мужчину задержали. Ему грозит срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

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