В Воронеже иномарка сбила женщину на «зебре»

67-летнюю женщину госпитализировали. Фото: из архива «КП»

20 августа около полудня на улице 9 Января, 46, недалеко от школы № 45, случилось ДТП, в котором серьезно пострадала пожилая женщина.

Как сообщили в полиции,, 63-летний водитель «Киа-Рио» проезжал нерегулируемый пешеходный переход. В это время по нему шла 67-летняя женщина. Иномарка сбила ее. Пенсионерка попала в больницу, у нее диагностировали сочетанную травму, то есть, совокупность нескольких тяжелых повреждений. Пожилую женщину госпитализировали.

По факту ДТП организована проверка. В ходе нее полицейские выясняют, почему водитель не смог ни затормозить, ни объехать пешехода.

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