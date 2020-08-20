В Воронеже за ночь воры-умельцы оставили от BMW X6 только кузов

Остались от "бумера" рожки да ножки... Фото: "Мой и твой Воронеж".

В соцсетях появилось фото BMW X6, стоящего во дворе дома № 15 на улице Академика Конопатова в жилом комплексе «Спутник», расположенным неподалеку от Московского проспекта. Иномарка стояла в весьма необычном виде. После ночи на 20 августа от нее остался только кузов. Колеса сняли, своровали двери, утащили даже глушитель.

- О том, что во дворе стоит такой BMW X6, в отделе полиции узнали после анонимного звонка в 9.30. Причем к нам обратился не хозяин машины, а какой-то посторонний человек. Сейчас обстоятельства ЧП выясняет участковый, - рассказали в региональном ГУ МВД.

На сайте объявлений такой даже очень подержанный «бумер» стоит не менее 950 тысяч рублей.

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