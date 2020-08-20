В Воронеже подобрали краснокнижного орла с переломом крыла и поврежденным глазом

фото Центра охраны животных "Наша природа"

В воронежском Центре охраны животных «Наша природа» новый пациент. Зооволонтерам передали полуживого беркута. Это наиболее известная птица семейства ястребиных, самый крупный орел. Беркут занесен в Красную книгу. Ветеринары осмотрели пернатого пациента и вынесли неутешительный вердикт: у беркута перелом крыла и повреждение одного глаза. С такими увечьями в природе хищник обречен на гибель. Птица попала к зоологам сильно истощенной.

- Так как беркут занесён в Красную Книгу РФ, с места находки были направлены обращения в Федеральное и территориальное Управление Росприроднадзора и получено разрешение на экстренное изъятие из природы и временное содержание птицы до решения её дальнейшей судьбы, - рассказала Елена Шерстяных, руководитель Центра охраны животных.