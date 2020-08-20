73-летняя жительница Воронежской области лишилась 400 тыс, пытаясь продать дом

За 19 августа жертвами мошенников стали 10 жителей Воронежской области. Всех их обманули дистанционно, на общую сумму около 700 000 рублей.

73-летняя жительница Поворинского района лишилась 400 тысяч рублей. Женщина с помощью знакомой дала информацию на сайте бесплатных объявлений о продаже дома. Ей позвонил мужчина, сказал, что готов купить недвижимость и может перевести предоплату, но для этого требуются произвести несколько операций через банкомат с банковской картой. Пенсионерка выполнила все команды и лишилась своих сбережений.

Чтобы обезопасить себя от мошенничества в интернете, полиция советует придерживаться правил:

- внимательно изучить текст объявления и если в нем что-то не так, лучше пройти мимо

- встречу с продавцом/покупателем нужно назначать в безопасном и людном месте

- не нужно давать предоплату и соглашаться на сомнительные условия сделки

- нельзя передавать свои личные данные – паспорт, банковские карты

- нельзя переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях, по ним могут находиться вирусы

- изучите профиль продавца и его совершенные сделки

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