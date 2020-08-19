Под Воронежем мужчина спас семейную пару пенсионеров от смерти в горящем доме

Ярослав Комов со спасенными им пенсионерами. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

19 августа около четырех часов утра в садоводческом товариществе «Дон» у села Новоживотинное Рамонского района загорелся дом, в котором жили муж и жена. Обоим больше 80 лет.

Пожилые люди не выбрались бы на улицу сами, тем более, что на окнах стояли решетки, а к двери не давал подступиться огонь. Помог сосед Ярослав Комов. Молодой человек ломом выломал решетки на окнах и вытащил пенсионеров на свежий воздух.

Чтобы вызволить пенсионеров, Ярославу пришлось ломать решетки на окнах. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

Ярослав считает, что не сделал ничего особенного. Свои действия он прокомментировал кратко:

- Так получилось.

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