Воронежцев предупреждают об опасной погоде

Воронежцам, планирующим куда-то далеко поехать, нужно учесть возможность сильной грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Гидрометцентре России предупредили об опасности сильной грозы в Воронежской области. Ее уровень обозначен желтым цветом. Это означает, что страшного бедствия не предвидится, но лучше поберечься.

Любопытно, что на сайте регионального гидрометцентра в прогнозе никаких гроз в ближайшие дни нет. Однако жителям Воронежа стоит посмотреть в окно, чтобы убедиться: погода, действительно, изменилась, солнце закрыли облака.

Напомним, в грозу стоит держаться подальше одиноко стоящих деревьев, ветхих конструкций, лучше не ходить под крышами. Кроме, того нельзя купаться в открытых водоемах.

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