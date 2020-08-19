Воронежские чиновники опровергли слухи о дистанционном обучении с 20 сентября

Домашнее обучение - самый главный сейчас страх воронежских родителей Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Не известно, кто запустил слух о том, что с 20 сентября школы Воронежской области снова закроют, а учащихся отправят на дистанционное обучение в связи со второй волной коронавируса, но новость эту все чаще приходится слышать от родителей школьников. "Самые осведомленные" сообщают даже, что, якобы, в руководстве системы образования готовы распоряжения о введении нового карантина. В правительстве Воронежской области 19 августа эти «страшилки» официально опровергли:

- Департамент образования вместе со школами готовится к учебному году в обычном режиме. Никаких нормативных документов о переходе школ на дистанционное обучение не выпускалось. Никаких распоряжений по этому вопросу от вышестоящих инстанций также не было.