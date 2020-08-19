В Воронежской области вдвое сократилось количество животных с бешенством

С начала года бешенство обнаружили у двух собак в области Фото: из архива «КП»

С начала 2020 года в Воронежской области лабораторно подтверждены 9 случаев бешенства среди животных. Их зарегистрировали в Воронеже и четырех районах. Бешенство обнаружили у пяти кошек, двух лисиц и двух собак. Специалисты говорят, что в этом году ситуация лучше, чем в 2019, когда случаев бешенства было в два раза больше.

На 18,2% сократилась обращаемость людей за антирабической помощью в связи с укусами и ослюнениями животными. В этом году их 3292, а год назад было 4025.

- Число укусов, нанесенных дикими животными, на 7,2% больше аналогичного периода 2019 года (116 и 125 случаев соответственно), - рассказали в управлении Роспотребнадзора по воронежской области. - . Количество пострадавших в зоонозных очагах бешенства составило 25 человек, что в 1,5 раза меньше аналогичного периода 2019 года (39 человека).