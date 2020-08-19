В Воронежской области мотоцикл влетел под фуру

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Смертельную аварию устроил поздним вечером 18 августа на улице Мира в поселке Перелешино Панинского района 40-летний водитель на «Вольво FH-12» с полуприцепом. Он решил сдать назад для разворота, но при этом не пропустил двигавшийся навстречу мотоцикл «Хонда-Корнет 250», которым управлял 18-летний житель Воронежа. В результате двухколесный транспорт на полном ходу влетел под фуру. От полученных травм на месте аварии погибли сам байкер и его 18-летняя пассажирка, жительница Панинского района. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, мотоциклист не имел прав, а кроме того ни у него, ни у его пассажирки не было защитных шлемов.

Другая смертельная авария произошла примерно в 11.30 часов в Ольховатском районе. По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля «Рено Магнум» с полуприцепом, нарушил правила и съехал на обочину. Машина потеряла управление и скатилась под откос. Водитель погиб на месте аварии.

Обстоятельства обоих ДТП выясняют полицейские.