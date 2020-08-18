В Воронеже родителей могут не пустить на линейки 1 сентября

Пустить или не пустить родителей на линейки - вот в чем вопрос. Фото: Алена МАРТЫНОВА

У воронежских родителей по-прежнему очень много вопросов по поводу предстоящего учебного года. На главный – будет ли обучение дистанционным – пока отвечают отрицательно. В частности, уверенность в традиционном формате по крайней мере с начала учебного года совсем недавно выражал руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов. Правда, чиновники по поводу этого вопроса допускают оговорку «с учетом эпидемиологической обстановки».

Не меньше интересуют мам и пап, как будут проводить торжественные линейки в День знаний. И оказалось, что для родителей первоклашек, уже готовящих свои смартфоны к будущей съемке первых минут своих детей в школе, есть очень неприятная новость.

- Директора образовательных учреждений имеют право попросить мам и пап не приходить на линейку, - сообщили в пресс-службе регионального департамента образования, науки и молодежной политики. – Они имеют на это право в том случае, если площадь школы не позволяет соблюсти безопасное расстояние между классами, требуемое Роспотребнадзором. Также родителям могут разрешить находиться с детьми, но при этом надевать маску.

Кроме того, разъяснили меры безопасности, которые будут принимать в школах:

- Всем ученикам перед торжественными линейками будут измерять температуру. Во время учебных занятий в школе санитайзеры для рук должны стоять перед туалетами, столовой и входом в школу. В каждом классе их устанавливать не требуют.

Есть, впрочем, и хорошая новость – всех учеников 1-4 классов обещают бесплатно обеспечить горячим питанием.

Слухи, что в связи с санитарной безопасностью у детей могут отбирать еду, которые им дали с собой родители, в департаменте прокомментировали кратко:

- Ничего подобного не будет.