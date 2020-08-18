Лесная лужа в Воронежском заповеднике собрала на водопой лосей, оленей и стадо кабанов

Воронежский заповедник поделился видео лесных зверей на водопое в маленькой луже. У крохотного озерца поочередно побывали семейства лосей, оленей, косуль и стадо кабанов с малышами.

- Усманский бор небогат водой. В июле-августе постоянное течение сохраняется только в реках Воронеж и Усмань. Лесная речушка Ивница обычно распадается на не связанные друг с другом озерца. Большинство ручьев и вовсе исчезают. Так что вода в это время для лесных зверей - драгоценность. И даже небольшая лужа в лесу становится центром притяжения для всех, - отметили в заповеднике.