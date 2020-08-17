Воронежская Госавтоинспекция проверит техническое состояние школьных автобусов

Перед началом нового учебного года Госавтоинспекция традиционно проводит профилактические мероприятия «Внимание – дети!» и «Школьный автобус». Их цель – напомнить школьникам и водителям правила дорожного движения, а также проконтролировать их соблюдение.

- В ходе акции «Внимание – дети!» сотрудники ГИБДД усиливают контроль за движением в местах, расположенных около детских учреждений, проводят проверки состояния улично-дорожной сети вблизи школ и детских садов, оценивают состояние дорожной разметки, проверяют работу светофоров и наличие необходимых дорожных знаков, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В рамках акции «Школьный автобус» инспекторы проверят безопасность организованных перевозок детей школьными автобусами, уделив особое внимание техническому состоянию транспорта, обследованию маршрутов их движения, а также оценке уровня подготовки водителей.