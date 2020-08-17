В Воронеже из-за вспышки коронавируса закрыли монастырь

фото Ивана Макеева Фото: из архива «КП»

В ближайшие недели воронежцы не смогут посетить Алексеево-Акатов женский монастырь. Храм закрыт на дезинфекцию в связи со вспышкой коронавируса среди монахинь. Сколько человек заболело, не сообщается. Заболевший получают лечение, контактировавшие с ними находятся на изоляции. В помещениях храма проводят обработки.

Уведомления о закрытии монастыря разместили на воротах обители и на официальном сайте.

Ранеее сообщалось о вспышке коронавируса на крупном предприятии, где заболели 254 человека.