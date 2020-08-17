В Воронежской области мужчина воровал продукты из магазинов, разъезжая на такси

В Нововоронеже задержали подозреваемого в серии краж 25-летнего жителя Ростовской области.

Около 13.00 в полицию поступил звонок от сотрудника одного из магазинов, расположенных на улице Набережной города Нововоронежа. Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина под видом покупателя похитил из магазина три банки растворимого кофе, и вышел через кассу, не расплатившись. Охранник попытался остановить налетчика, однако тот сел в автомобиль такси, ждавший его у входа в магазин, и уехал.

Оперативники распространили ориентировку на подозреваемого. А вскоре подходящую под описания машину остановили у другого магазина. В этот момент в салон садился подозреваемый. Он сидел на пассажирском месте, а за рулем находился водитель такси, которого злоумышленник использовал в своих целях.

- Следователи установили, что подозреваемый после первого совершенного им противоправного деяния попросил ничего неподозревающего водителя такси довести его до следующего магазина, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. - Войдя в супермаркет, 25-летний житель Ростовской области взял со стенда пять бутылок элитного алкогольного напитка, стоимостью 2550 рублей, и скрылся незамеченным.

Когда задержанного проверили по криминальной базе, выяснилось, что он находится в федеральном розыске за Ростовской областью за ряд совершенных им имущественных преступлений.

Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Он находится в изоляторе временного содержания.