В Воронежской области мотоциклист врезался в забор: ранена 13-летняя девочка

В воскресенье, 16 августа, в 00.45 в селе Новая Калитва Россошанского района мотоциклист влетел в забор. Его «железный конь» в результате опрокинулся.

- ДТП случилось у дома № 51 на улице Кирова. 21-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета», житель Россоши, в момент аварии был пьян. В ДТП серьезно пострадала пассажирка мотоцикла. 13-летняя девочка, местная жительница, получила травмы разной степени тяжести. Ее отвезли в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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