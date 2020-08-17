Воронежская епархия напомнила об отмене Митрофано-Тихоновского крестного хода

Воронежская епархия еще раз напоминает, что в этом году из-за коронавируса не состоится традиционный Митрофано-Тихоновский крестный ход. Он должен был начаться 20 августа от Благовещенского кафедрального собора и закончиться 24 августа в Задонске у мощей святителя Тихона.

Но в Воронеже праздник в честь обретения мощей святителя Митрофана все-таки состоится:

- Накануне и в день празднования обретения мощей святителя Митрофана, первого епископа Воронежского, 19 и 20 августа, в храмах Воронежской епархии будут совершаться уставные богослужения с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Праздничное богослужение в Благовещенском кафедральном соборе, у мощей святителя Митрофана возглавит митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, - пояснили в епархии.