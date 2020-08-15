В Воронежской области построят шесть пешеходных мостов

Сроки открытия новых пешеходных переходов пока не сообщают. Фото: Иван МАКЕЕВ

В госкомпании «Автодор» сообщили, что в Воронежской области скоро появятся шесть надземных пешеходных переходов. Дорожники сообщают, что их возведут рядом с автобусными остановками и другими объектами инфраструктуры восьми населенных пунктов нашего региона.

Перечислили и конкретные места новых переходов: Политехник и Искра (491 километр трассы «Дон»), Надежда (548-й км), Бирюченское и Каширское (551-й км), поселок Ильича (575-й км), Хренище (592-й км) и Липовка (622-й км). Все они будут оборудованы подъемниками для маломобильных граждан и пешеходов с детскими колясками. Cейчас предпринимают меры безопасности на этих объектах: максимальную скорость автомобилей вблизи них ограничили 50 км/час, а кое-где и перекрыли движение.

В то же время в «Автодоре» пока не сообщают сроки окончания строительства.

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