В Воронеже мужчина поплатился за гостеприимство разрывом селезенки и переломом челюсти

37-летний уроженец Средней Азии искалечил пригласившего его к себе в гости воронежца. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Полицейские задержали по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью воронежцу 37-летнего местного жителя.

По данным следствия, в конце июня 40-летний мужчина познакомился на улице с двумя уроженцами Средней Азии. И пригласил их к себе в гости в квартиру на улицу Богдана Хмельницкого. Повод был нехитрый – посидим, выпьем.

Как часто бывает, во время алкогольного застолья возникла ссора. Поругались хозяин квартиры и его гость. Слово за слово, мужчины вышли во двор «разобраться». Там гость жестоко избил собутыльника. Так что ему в больнице диагностировали разрыв селезенки, перелом нижней челюсти и тупую травму живота. Врачи и вызвали полицейских для разбирательства, кто так покалечил мужчину.

Стражи порядка расспросили истерзанного 40-летнего воронежца и вскоре задержали его мучителя. Оказалось, что 37-летний уроженец Средней Азии, так отплативший мужчине за гостеприимство, тоже живет на улице Богдана Хмельницкого. Ему предстоит отвечать по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до восьми лет лишения свободы).

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