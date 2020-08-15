Под Воронежем рецидивист угнал «четверку» и тут же устроил ДТП

Молодому угонщику грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

14 августа новоусманские полицейские задержали по подозрению в угоне «четверки» 23-летнего воронежца. Личность его была хорошо известна в правоохранительных органах. Молодой человек уже успел получить судимость за кражи.

По данным полиции, 8 июля мужчина приехал в гости к знакомым в поселок Южный Новоусманского района. Ночью он пошел домой. Но, проходя мимо дома на улице Центральной, заметил стоящую «четверку». Дверь в машине была открыта, ключи торчали в замке зажигания. Преступная натура не могла устоять. Молодой человек сел за руль, завел автомобиль и уехал.

Вояж у рецидивиста получился недолгим. Он тут же врезался в некое препятствие, понял, что ночные гонки не удались, бросил машину и ушел. Вскоре автомобиль обнаружили полицейские, к которым обратился 30-летний хозяин, не нашедший на привычном месте свою «четверку».

23-летний воронежец признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказание по ней может быть разным - штраф до 120 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы - до пяти лет, или арест на полгода. Максимум, что грозит молодому человеку, - пять лет тюрьмы. Кстати, учитывая его криминальное прошлое, наказание может быть достаточно суровым. Не исключено, что близким к максимально возможному.

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