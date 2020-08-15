В центре Воронежа загорелся дом

На месте ЧП работали 16 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 августа в 10.54 на улице Карла Маркса в доме № 61 случился пожар. В этом здании, в частности, находится кафе «Кулинарная лавка Варвары». Очевидцы сообщают, что посетители заведения, увидев дым, выскочили на улицу.

Однако, как сообщают в региональном ГУ МЧС, горело не кафе. Дым валил из складского помещения. По данным ведомства, на место ЧП выезжали четыре отделения – 16 человек на пяти пожарных машинах. Огонь полностью потушили в 11.15. По оперативной информации, во время пожара никто не пострадал.

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