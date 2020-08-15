В Воронежской области сожгли кайфовое поле

Конопляное поле покосили. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Калачеевские участковые и оперативники группы по контролю за оборотом наркотиков обнаружили поле конопли площадью около 200 квадратных метров. Полицейские вручили предписание главе села, в пределах которого расположена эта «плантация», в котором излагалось требование уничтожить сие безобразие.

Сотрудники местных сельхозпредприятий и коммунальных хозяйств дисциплинированно вышли на покос. В итоге конопляные кусты были сначала свалены в кучу, а потом сожжены. А могли бы стать марихуаной, - эксперты подтвердили их пригодность для изготовления этого зелья.

Коноплю, которая в руках нехороших людей могла стать марихуаной, сожгли. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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