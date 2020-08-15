В Воронежской области водитель вылетел с дороги: ранен 16-летний пассажир

16-летнего пассажира "Лифана" отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

15 августа в 00.05 в Верхнехавском районе на 16 километре дороги «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» случилась авария, где пострадал подросток.

- 26-летний водитель «Лифан-214813», местный житель, не справился с управлением. В результате машина выехала за пределы дороги. В аварии получил травмы пассажир «Лифана», 16-летний местный житель. Его отвезли в областную детскую больницу № 2.

В полиции также привели печальную статистику прошедших суток:

- 14 августа зарегистрировали 135 ДТП, из них 89 – в Воронеже, 37 – в районах области и 9 – на федеральных трассах. В девяти авариях травмы разной степени тяжести получили 10 человек. К административной ответственности привлекли 6971 участника дорожного движения. 5781 водитель оштрафован за превышение скорости. Еще 12 управляли машинами, будучи пьяными. 90 водителей ехали на запрещающий сигнал светофора. 115 оштрафованы за тонировку стекол, 74 – за непристегнутый ремень. 50 автолюбителей не уступили дорогу пешеходам. Впрочем, и те не без греха. За различные нарушения правил оштрафованы 33 пешехода.

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