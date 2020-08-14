Воронежец обманул жителя Казани при покупке волос

Из архива "КП".

22-летний житель Новоусманского района обманул 18-летнего казанца на семь тысяч рублей.

Последний разместил в интернете объявление о покупке женских волос. Через некоторое время ему позвонил воронежец и сообщил, что готов продать нужный товар и предоставил его фотографию. Далее они договорились о том, что покупатель переведет воронежцу семь тысяч рублей и через несколько дней получит свой товар. Однако посылка ему так и не поступила, а телефон второго участника сделки оказался недоступен.

Тогда 18-летний молодой человек обратился к воронежским полицейским, и те нашли нечистоплотного дельца. Его задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции.

- Там он объяснил свои действия трудным финансовым положением. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской и невыезде, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.