В Воронеже начали восстанавливать скульптуру "Орленка"

Фото мэрии Воронежа.

Скульптор Алексей Дикунов приступил к реконструкции скульптуры "Орленок". В народе ее еще называют горнист, а трубку, в которую дудит мальчик на коне, прозвали вувузелой.

Автором "Орленка" является воронежский скульптор Иван Дикунов, и вот теперь она попала в руки его сына.

– У нас есть над чем поработать. Почти за 40 лет, что эта скульптура стояла в парке, по ней лазили, мяли ее. Мы находим изъяны, открываем металл до чиста, свариваем, прочеканиваем, заполняем пустоты, выравниваем, восполняем дополнительные утраченные элементы. Например, горн должен быть раструбом, а он был сломан, оторван. Дальше мы очистим весь металл и затонируем специальным химическим составом, – рассказал Алексей Дикунов.

А в мэрии Воронеже пояснили, после того, как парк откроется после реконструкции (пообещали в начале ноября), горниста в нем переставят в другое место. Если раньше скульптура находилась у мемориального комплекса, то теперь она будет стоят на центральной аллее парка и станет одним из элементов входной группы.