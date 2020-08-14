В Воронеже отремонтируют около 50 открытых спортплощадок

Фото мэрии Воронежа.

Сегодня, 14 августа, мэр Воронежа провел выездное совещание по развитию спортивных объектов в городе. В рамках поездки он проверил, как идет ремонт на одном из них, а также рассказал о новых проектах и реновации существующих.

«ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ВСЕ ПО-МАКСИМОМУ»

В этом году в Воронеже, впервые проходит масштабная кампания по ремонту спортивных объектов. В мэрии рассказали, что на эти цели выделено больше 22 миллионов рублей в рамках двух муниципальных программ: «Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие образования». На эти средства планируется привести в порядок 52 плоскостных сооружения. Где-то отремонтировать покрытие, снаряды, а где-то обновить полностью.

В числе последних объектов - спортплощадка во дворе дома по ул. Южно-Моравской, 62. Ее ремонт обошелся более чем в 600 тысяч рублей: привели в порядок ограждение, поменяли баскетбольные щиты, обновили покрытие из резиновой крошки. Сейчас все это уже тестируют мальчишки.

В ходе визита на площадку мэр Вадим Кстенин подчеркнул важность таких объектов для местных жителей – подрастающего поколения:

- Поэтому мы приняли решение отремонтировать по максимуму те площадки, которые были построены в прошлые годы и, к большому сожалению, пришли в полный упадок. Читать далее.