Глава Воронежа Вадим Кстенин сегодня рассказал, что в воронежском микрорайоне Шилово построят бассейн со спортзалом.

– На следующий год заявляем в программу строительство бассейна со спортзалом в микрорайоне Шилово. Он там будет очень востребован. Сегодня уже разрабатывается проектно-сметная документация и, я надеюсь, что финансирование будет подтверждено, и в следующем году мы приступим к реализации, – рассказал градоначальник.

В мэрии пояснили, что бассейн построят на ул. Острогожской, неподалеку от новой поликлиники. Также рядом там сейчас строится детский сад.