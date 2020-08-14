Воронежский «Буран» сыграет на турнире в Пензе

С 17 по 20 августа в Пензе пройдет традиционный турнир по хоккею «Кубок Дизеля». В нем будет участвовать «Буран», местный ХК «Дизель», а также «Металлург» (Новокузнецк) и ХК «Тамбов».

Стало известно расписание игр «ураганных» на этом турнире:

17 августа 13.00 «Металлург» - «Буран»

18 августа 13.00 «Буран» - «Тамбов»

19 августа 19.00 «Дизель» - «Буран»

20 августа 13.00 «Буран» - «Тамбов».

В пресс-службе воронежского хоккейного клуба также сообщили, что руководители команды решили разорвать пробный контракт с нападающим Раилем Мустафиным.