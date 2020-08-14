В Воронеже перекроют одну полосу движения на мосту у «Работницы»

С 17 августа по 1 ноября на мосту у «Работницы» изменят схему движения. По крайней правой полосе переправы (при движении в центр) проехать будет нельзя. Связана эта мера с ремонтом моста, о котором предупреждали уже довольно давно. Движение по-прежнему будет разрешено по четырем полосам в обоих направлениях (по две в каждую сторону).

Кроме того, с 15 по 21 августа с 7.00 до 21.00 перекроют движение автомобилей по участку улицы Добровольческого Коммунистического Полка (от проспекта Революции до улицы Крутой). Там в это время будут разбирать укрепление откосов для переноса коммуникаций.